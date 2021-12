Palermo, bimba di 11 mesi ricoverata in Rianimazione per overdose da droga

PALERMO – Una bambina è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale dei Bambini di Palermo perché in overdose da droga. Un fatto inquietante simile ad altri casi già avvenuti nel Palermitano nelle scorse settimane.

Come riporta La Repubblica, i medici del Di Cristina si sono prodigati per una bimba di 11 mesi, risultata aver assunto cannabinoidi, droga probabilmente utilizzata dai genitori. Si tratta del quarto episodio che avviene in tre settimane. La piccola, dopo le cure in Rianimazione, adesso sta meglio.