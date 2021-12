Droga a Pantelleria per oltre 1 milione di euro, arrestati tre isolani

I Carabinieri hanno arrestato due uomini e una donna di Pantelleria dopo aver sequestrato oltre 138 chili di droga.

In particolare i Carabinieri della Stazione di Pantelleria, nel fine settimana appena trascorso, hanno sequestrato 138 chili di hashish, suddivisi in oltre 1.300 panetti pronti per essere venduti al di fuori dell’isola. Il valore che avrebbe fruttato la vendita dello stupefacente è superiore al milione di euro.