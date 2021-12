Totò il cane che consolava ai funerali a Partinico non c’è più

Partinico si ferma per ricordare Totò, il cane che seguiva i funerali e le processioni. Non c’era evento a cui non partecipasse quel cane docile e amorevole. Tutti gli volevano bene e lo rispettavano, era amico di tutti i partinicese che hanno imparato ad accudirlo.

Non chiedeva niente Totò se non essere amato e qualche carezza ogni tanto. Totò era un meticcio, divenuto celebre per la sua empatia nei confronti dei partinicesi.