Incidente in viale Regione Siciliana, donna intrappolata nell’auto ribaltata

Una donna è rimasta intrappolata nell’abitacolo della sua auto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo viale Regione Siciliana, in direzione Trapani.

Giunta all’altezza del ponte di via Belgio poco prima dell’ingresso nell’A29 Palermo-Mazara del Vallo, l’auto si è ribaltata.

La causa del sinistro sarebbe da attribuire all’asfalto scivoloso a causa della pioggia.

Per tirare fuori la donna è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Successivamente, la donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti. L’incidente ha causato grossi rallentamenti lungo una delle arterie principali della città.

“La signora – aggiunge un automobilista passato da lì subito dopo l’incidente – aveva un cagnolino che è fuggito con il guinzaglio al collo. Se qualcuno dovesse prenderlo contatti la polizia municipale”.