Gelo artico e neve nel Palermitano, allerta arancione della protezione civile

Piogge, gelo e nevicate al di sopra degli 800 metri di quota. Saranno giorni di freddo intenso in Sicilia con temperature in picchiata. Per oggi il dipartimento di Protezione civile ha emanato un avviso meteo di colore arancione per la Sicilia settentrionale dopo potrà arrivare anche la neve. Per la giornata di domani, 7 dicembre, sarà allerta gialla in tutta l’isola.

Le previsioni di oggi, arriva la neve

Oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti settentrionali centro-occidentali, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori centro-occidentali. Piogge da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati deboli. Oggi la neve potrà cadere al di sopra dei 1000-1200 m sui rilievi settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.