Allarme bomba all’Ucciradone, paura per pacco sospetto

Allarme per un presunto pacco bomba davanti al carcere Ucciardone di Palermo. Sul posto sono arrivati gli artificieri per rimuovere in sicurezza un pacco sospetto. L’allarme bomba davanti al carcere Ucciardone di Palermo è scattato attorno alle 13 di oggi.

Nessuno è potuto entrare o uscire dalla casa circondariale e i detenuti sono rimasti nelle loro celle in attesa dell’intervento degli artificieri. I poliziotti esperti nel disinnesco di bombe sono arrivati per verificare cosa contenga il pacco sospetto abbandonato davanti al portone principale del carcere. Gli artificieri hanno fatto brillare l’involucro.