Schianto auto-scooter tra Monreale e Palermo, due giovani feriti

Due giovani sono rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la SS186, tra Palermo e Monreale.

Lo schianto nel primo tratto della Circonvallazione monrealese, nei pressi di un incrocio.

A scontrarsi sono stati uno scooter e un’automobile. In particolare, una Ford Focus, si è schiantata contro il veicolo a due ruote proprio nei pressi di un incrocio teatro in passato di numerosi incidenti stradali. A causa dell’urto, i due giovani in sella allo scooter sono stati sbalzati dal mezzo, finendo contro il parabrezza dell’auto.