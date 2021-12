Muore trascinato dalla fiume Alcantara, la vittima è Mario Tommasi di 33 anni

Mario Tommasi, 33 anni, è stato recuperato dai vigili in un’ansa del fiume Alcantara. La tragedia nei pressi del ponte che divide le province di Messina e Catania. Secondo le prime indagini, condotte dai carabinieri della stazione della cittadina turistica, il giovane in compagnia di amici, stava percorrendo in moto i sentieri vicini.

Lungo il fiume ha perso il controllo del mezzo che cadendo in acqua è morto. L’uomo è stato trascinato via dalla furia della corrente e per lui non c’è stato nulla da fare. Mario aveva solo 33 anni ed era originario di Acireale.