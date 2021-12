Allagamenti nel Palermitano, domani altra allerta meteo gialla

Sarà allerta meteo gialla anche domani nel Palermitano e in tutta la Sicilia settentrionale. Lo dice il bollettino del Dipartimento di Protezione civile regionale. Ancora piogge, freddo e vento per la giornata di domani.

Nel dettaglio, il bollettino prevede piogge residue, nella prima parte della giornata, a carattere sparso con rovesci o temporali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

I venti saranno da forti a burrasca settentrionali. Tutti i mari della Sicilia saranno molto mossi o agitati.

Oggi si sono registrate forti piogge in provincia di Palermo. Diverse strade delle borgate di Mondello, di Partanna Mondello, e di altre zone del capoluogo siciliano sono state sommerse dall’acqua. Allagamenti sulla salita di Mondello, in via Polibio (vicino Pizzo Sella), via Castelforte, nella zona di via dell’Olimpo con alcune auto in difficoltà per l’acqua alta. Gli automobilisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Decine le telefonate alla sala operativa dei vigili del fuoco per verifiche sulla tenuta di alcuni intonaci.