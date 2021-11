Giovane trovato morto a Termini Imerese, lutto e dolore per Alessio

Tragedia a Termini Imerese dove è stato trovato morto un giovane calciatore all’interno della sua casa. Il ritrovamento ieri all’interno della sua stanza.

Non è chiara ancora la causa della morte del giovane che giocava a pallone e sono in corso indagini. Sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto fare nulla in quanto il giovane era già senza vita al momento del loro arrivo. Nell’appartamento sono giunti anche gli agenti della polizia di Stato.