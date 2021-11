Un uomo scomparso a San Giuseppe Jato, ansia per Salvatore Busicchia

Momenti d’ansia a San Giuseppe Jato dove è scomparso Salvatore Bisicchia. 71 anni. Diramato l’appello dei parenti.

L’uomo si sarebbe allontanato venerdì pomeriggio da San Giuseppe Jato. Di lui si sono perse le tracce.

L’uomo è originario di Corleone ma qualche anno vive a San Giuseppe Jato. È alto un metro e 80, ha gli occhi verdi e i capelli sbrzzolati. Al momento della scomparsa indossava un pigiama. La maglia era marrone chiara, il pantalone grigio. Ai piedi aveva dei sandali estivi marroni. “Non ha documenti né soldi” dicono i parenti, preoccupati anche perché l’uomo soffrirebbe di alcune patologie.

“Lo stiamo cercando da venerdì pomeriggio – dicono i parenti del 71enne -. Ad oggi non abbiamo nessuna notizia. Abbiamo fatto dunucia ai Carabinieri.

Per favore condividete in tanti. Aiutateci a ritrovarlo. Se lo vedete contattate i Carabinieri”.

Aggiornamento: i parenti hanno fatto sapere che l’uomo è stato ritrovato.