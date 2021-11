Blitz nei cantieri edili da Altofonte a Corleone, 12 denunce

In provincia di palermo scattano i controlli dei carabinieri ai cantieri. Scattano 12 denunce, trovati 6 lavoratori in nero e irregolari e sanzioni per oltre 190mila euro.

Una serie di ispezioni da parte del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di palermo, con la collaborazione dei militari delle stazioni del territorio, sono state effettuate in diverse aziende edili presenti nei comuni di Terrasini, Altofonte, Caccamo, Corleone e Prizzi. Ben 7 i cantieri risultati irregolari.