Basta al binomio Corleone-mafia, Nicolò Nicolosi diffida Mediaset e Taodue

Stanchi di essere associati a storie di mafia, ai boss Totò Riina e Bernardo Provenzano. Per questo motivo il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e l’assessore Giusy Dragna hanno diffidato Mediaset e la Taodue. Il motivo è legato al fatto che viene usato il nome del paese in provincia di Palermo per la serie tv “Lady Corleone”. Una nuova serie che dovrebbe andare in onda sulle reti Mediaset che parla di una ragazza appassionata di moda, ma cresciuta in una famiglia mafiosa.

“Il collegamento inevitabile con la buia pagina di storia corleonese ha suscitato nella comunità un sentimento d’indignazione – dice il sindaco – perché nuovamente immersa nella condizione di doversi difendere da immagini poco rappresentative della realtà odierna, ma che evocano un tempo ormai remoto. Da molti anni infatti la città è impegnata in una costante attività antimafia. Dal 2000 con l’inaugurazione del centro internazionale di documentazione sulle mafie e del movimento antimafia, alla presenza del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e del Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite Pino Arlacchi, in rappresentanza del Segretario Generale Kofi Annan, si è andata consolidando una azione educativa e formativa in collaborazione con le scuole del territorio, che progressivamente ha consentito a famiglie e giovani di Corleone di considerare la mafia un disvalore che tanto danno ha procurato alla città e ai cittadini”.