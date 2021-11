Tragedia in Sicilia, muore un bambino di 3 anni

Tragedia in Sicilia dove è morto un bambino di soli 3 anni. Un dramma che ha lasciato nello sconforto non solo la famiglia del bambino ma anche tutta la comunità dove risiedeva, che ancora non riesce a darsi una spiegazione.

Il dramma si è consumato a Melilli, in provincia di Siracusa. A perdere la vita un bambino di appena 3 anni ma le cause non sono ancora del tutto chiare. Secondo quanto trapela, potrebbe essersi trattato di un malore improvviso che ha stroncato la vita del piccolo.