Nubifragio nel Palermitano, allagamenti a Partinico, San Giuseppe Jato e Monreale

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per condizioni meteo avverse valido fino alle ore 24 di domani, giovedi 11 novembre.

È allerta anche per oggi. Si prevedono piogge sparse, anche a carattere di temporale, con quantitativi cumulati

moderati sui settori occidentali, meridionali e nord-orientali, fino a puntualmente elevati sui settori occidentali, da deboli a moderati altrove. Domani piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati moderati.

Dunque il maltempo in Sicilia non dà tregua. Le piogge ininierrotte continuano a creare danni e problemi su strade e colture. Un nubifragio si è abbattuto in provincia di Palermo, di Trapani e Agrigento. La protezione civile fa sapere che ci sono diversi allagamenti nella zona della SS624 Palermo-Sciacca, tra Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato. Gli automobilisti procedono lentamente lungo la statale visto che tanti torrenti nella zona sono esondati. Numerose strade dell’entroterra siciliano sono allagate e colme di detriti. Situazione difficile anche a Roccamena e a Monreale dove alcune strade sono impraticabili.

Diversi i sindaci che raccomandano di non uscire da casa in auto ed evitare quanto più possibile gli spostamenti.

Allagamenti anche nella zona del trapanese a Castelvetrano e Calatafimi. Qui è esondato il torrente San Bartolomeo. Stanno intervenendo i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco.

Particolare attenzione viene riservata al torrente nel territorio di Scillato che è esondato. Il sindaco riferisce che le persone che erano rimaste bloccate nelle proprie abitazioni sono state liberate. La città Metropolitana di Palermo ha chiuso la strada provinciale 9 bis in direzione di Collesano e in direzione di Polizzi, in attesa della fine delle operazioni di pulizia.

A Castellana Sicula, invece, si è registrato il cedimento di un muro di contenimento dove verranno effettuate delle verifiche dai tecnici dell’ex Provincia.