Muore al Civico e i parenti distruggono il Pronto soccorso, scene di follia

PALERMO – I familiari di una donna morta per infarto distruggono il reparto del Pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Scatta la denuncia.

Una donna 60enne ieri è sera è morta dopo essere giunta in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale palermitano. La donna non ce l’ha fatta nonostante i medici avessero fatto di tutto per salvarla.