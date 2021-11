Muore d’infarto a 23 anni, due mesi fa era morto il fratello

Tragedia a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, dove è morta una giovane di 23 anni a causa di un arresto cardiaco. Due mesi fa il fratello della giovane era morto, anche lui per un arresto cardiaco.

Vittoria Campo è morta ieri all’ospedale Ingrassia di Palermo. Un destino atroce che colpisce la famiglia palermitana residente a San Martino delle Scale, colpita da due gravi lutti in così poco tempo.

Vittoria oggi avrebbe avvertito un malore per cause ancora da accertare ed è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia dove però i medici non sono riusciti a salvarla. Vittoria era una giovane calciatrice di 23 anni, per anni ha giocato nelle Ludos e l’anno scorso, prima del lutto che ha colpito la sua famiglia, nel Palermo calcio femminile

Come detto, a settembre la famiglia eea stata colpita dalla perdita di Francesco che era a Favignana per lavoro. Il giovane è stato trovato privo di vita nel suo appartamento che condivideva con un amico. Era riverso sul letto, proprio dove lo avrebbe lasciato il compagno di appartamento prima di uscire da casa. Il 118 non ha potuto fare nulla oltre a constatare il decesso. La PProcura ha dispostoal’autopsia al fine di capire perché il ragazzo è morto. Sul corpo di Campo non sarebbero presenti evidenti segni di violenza.