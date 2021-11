Crolla la montagna sulla SP38, Belmonte Mezzagno e Misimeri isolati

Grave frana sulla strada provinciale che collega, tra gli altri i Comuni di Belmonte Mezzagno e Misilmeri con Palermo. Il costone roccioso che si trova a monte delle SP38 e della galleria paramassi, infatti, è crollato finendo proprio sopra la struttura a protezione della strada nelle vicinanze di Gibilrossa.

Al momento l’importante via di comunicazione è chiusa al traffico, un fatto che rende difficile il collegamento con i comuni del Palermitano che si trovano attorno al Comune di Belmonte Mezzagno e Palermo, tra cui Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Santa Cristina e Bolognetta. Per raggiungerli si dovrà percorrere la Palermo-Agrigento.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e la Protezione Civile per mettere in sicurezza la zona. Un’impresa non semplice vista l’enorme mole di materiale che è venuto già dalla montagna. Si dovrà cercare di capire se la galleria paramassi sarà in grado di reggere al peso del materiale crollato. Il crollo con molta probabilità è stata innescata dalle abbondanti piogge cadute nel corso di queste settimane.