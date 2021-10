Dimenticano la bimba a Ballaró, coppia rischia il linciaggio

Dimenticano la figlia di pochi mesi nel passeggino mentre fanno la spesa. Momenti di tensione nella tarda mattinata di oggi a Ballaró mercato storico di Palermo.

Una coppia ha lasciato la propria figlia di pochi mesi tra le bancarelle del mercato andando a fare compere in altri negozi. Un fatto che non é passato inosservato ad alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme. Per parecchi minuti i negozianti del mercato hanno cercato i genitori. I due sono arrivati poi riprendendosi la piccola.

