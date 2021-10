Blitz nei cantieri edili del Palermitano, denunce tra lavoro nero e poca sicurezza

Via ai controlli nei cantieri edili della provincia di Palermo da pare dei Carabinieri. I militari hanno scoperto 5 cantieri irregolari e 5 lavoratori in nero.

Una serie di controlli ad aziende edili hanno eseguito in questi giorni nella provincia di Palermo. I controlli arrivano in occasione della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Cinque cantieri risultati tutti irregolari, ispezionati dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, coadiuvati da militari delle stazioni dei Carabinieri del territorio.

