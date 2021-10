Nuovo aumento del pane in tutta la Sicilia

Da novembre ma anche da Natale il prezzo del pane potrebbe aumentare ancora. Sono in aumento le quotazioni delle ferine e aumentano i costi di produzione. Così anche il pane, bene che fino a ora tutti potevano permettersi, potrebbe diventare un alimento a cui molti italiani iniziano già a dover rinunciare in parte o del tutto. Tutto ciò a causa del vertiginoso aumento delle materie prime, come la farina, oltre che del costo dell’energia.

Un altro aumento del costo del pane in vista

Secondo i principali osservatori il costo del pane al kg è destinato a crescere nel brevissimo futuro. In alcune aree d’Italia lo sta già facendo. Attualmente è mediamente di 3,1 euro secondo le ultime elaborazioni di Coldiretti, ma gli addetti ai lavori prevedono ulteriori aumenti.Se si mettono a confronto il prezzo della prima settimana di ottobre 2021 con quello di ottobre 2020, le farine di frumento tenero arrivano a 511,50 euro a tonnellata, ossia il 24% in più e le semole di frumento duro a 731,70 euro a tonnellata, con un aumento di oltre l’80%.

L'annuncio della Cna Dal 1° novembre aumenta il costo del pane a Marsala. Lo comunicano Luigi Giacalone e Giuseppe Bonafede di Cna Panificatori Marsala, a seguito della decisione presa di comune accordo dai panificatori della città. "Un aumento inevitabile dati gli alti costi che hanno i panificatori per confezionare il prodotto, e che si allinea alla media nazionale". Lo dice Luigi Giacalone. "Solo la farina costa ormai 80 centesimi al chilo – aggiunge Giuseppe Bonafede, panificatore – a cui vanno aggiunti i costi dell'energia elettrica, che sono in aumento, quelli di gestione del personale, e i costi per la sicurezza anti Covid. Alla fine dei conti, a noi panificatori resta poco e niente". Il costo del pane a Marsala – che a oggi è di circa 3 euro al chilo – dal prossimo primo novembre 2021 partirà da un minimo di 3 euro e 60 centesimi al chilo. Aumenti in tutto il Trapanese "A breve, anche negli altri comuni della provincia – conclude Giacalone – si registrerà un aumento del costo del pane, che – come già detto – per gli artigiani di questa arte, è necessario per coprire i costi di produzione".

