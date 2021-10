Orlando indagato e la sua difesa, venti di sfiducia

Il sindaco Leoluca Orlando indagato dalla Procura di Palermo per “Falso materiale in atto pubblico”, commenta l’inchiesta sui presunti bilanci falsi che lo vede coinvolto. “Ho avuto comunicazione dell’avviso di un’indagine, esaminerò gli atti depositati dalla Procura della Repubblica e per fare massima chiarezza attendo di essere ascoltato dai magistrati titolari delle indagini sul merito e sulle competenze in una materia, peraltro, particolarmente tecnica”.

Intanto l’opposizione chiede la sfiducia al sindaco

“Saranno i giudici a stabilire le eventuali responsabilità penali del sindaco Orlando e delle altre persone indagate dalla procura di Palermo per possibili irregolarità nei bilanci e fino ad allora vale come per tutti la presunzione d’innocenza. Ma è evidente che vi è un problema tutto politico nel momento in cui il Comune si avvia al dissesto finanziario ed è già da tempo in totale dissesto funzionale”. Lo dichiarano il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Igor Gelarda e la consigliera Marianna Caronia. “Lo diciamo da tempo e torniamo a ribadirlo: è ora di votare la sfiducia.

Da mesi dagli scranni dell’opposizione viene chiesto di dare il ben servito al sindaco Orlando. “Quella sfiducia che abbiamo promosso da mesi e che finora ha raccolto una decina di firme è la cartina al tornasole di come qualcuno a Palermo abbia fatto opposizione solo a parole. Ma oggi più di prima e in maniera definitiva non ci possono più essere mezze misure. O si è con Palermo o si è con Orlando. O si firma e vota la sfiducia o si è contro la città”.

