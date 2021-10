Corleone piange Giuseppina Rizzotto, l’ultima sorella di Placido

É morta a Corleone Giuseppina Rizzotto, sorella di Placido, il segretario della Camera del lavoro di Corleone assassinato dalla mafia nel 1948.

Giuseppina era l’ultima delle sorelle ancora viventi della vittima di Cosa nostra. Legatissima al fratello Placido, ogni volta che ne parlava piangeva, ma non si rifiutava mai di rilasciare un’intervista, di raccontare di lui. Così la ricorda Dino Paternostro, della Cgil.

Giuseppina Rizzotto, a Corleone conosciuta come la “zia Pina”, era l’unica sorella ancora in vita di Placido. Commossa, nel 2012, ha stretto in mano la medaglia al valor civile consegnatale da Giorgio Napolitano e dice solo. “Avevo 16 anni quando Placido è sparito. Ho aspettato tutta la vita”.

