Si schianta un’auto a Palermo, due feriti in ospedale

Un altro incidente stradale questa mattina a Palermo ha causato due feriti. Lo schianto è avvenuto sotto il ponte di via Belgio quando erano circa le 10.

Un’auto è finita fuori strada dopo aver perso aderenza e ha sfondato il guardrail. Le due persone che si trovavano a bordo della vettura sono rimaste ferite. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno portato i due in ospedale.

Si sarebbe trattato di un incidente autonomo visto che l’auto, per fortuna, non ha impattato contro altri mezzi. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare l’auto dalle lamiere. Sul posto anche la polizia municipale palermitana.

Questa mattina un altro incidente è avvenuto sulla A19 Palermo-Catania dove un suv si è ribaltato. Alla base del sinistro forse la pioggia che ha reso viscido il manto stradale.

