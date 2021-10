Arriva la Fiera di Natale a Palermo, caos in vista sulla Circonvallazione

Arriva la fiera di Natale in viale Regione Siciliana a Palermo e con sé porterà i consueti ingorghi, come se non bastassero quelli attualmente presenti lungo la Circonvallazione palermitana.

Dal Ponte Corleone a via Belgio la Circonvallazione è nel caos. Oggi un incidente stradale e il crollo di alcuni calcinacci dal ponte di via Belgio hanno generato disagi e malumori. Sull’asfalto infatti sono stati trovati alcuni calcinacci e copriferro che si erano staccati dalla struttura del viadotto di via Belgio. I pompieri sono intervenuti per risolvere le parti pericolanti, hanno raccolto l’intonaco caduto e messo in sicurezza la zona.

Ma il peggio deve ancora arrivare. “Armatevi di tanta pazienza – dice l’associazione Mobilita Palermo – perché tanti cartelloni sparsi in città annunciano l’arrivo della fiera di Natale (la solita) di fronte il Pagliarelli dal 28-10 al 6-01”.

La Fiera si troverà nella stessa location di ogni anno lungo la corsia in direzione Trapani, in prossimità dello svincolo Basile. “Lo stesso evento che durante i weekend causava lunghi incolonnamenti fin quasi a Villabate” dice ancora l’associazione.

“Scene già viste come flottiglie di posteggiatori abusivi a padroneggiare attorno l’intera zona, zero controlli, zero sicurezza per i pedoni che incuranti oltrepassavano le corsie centrali, posteggio selvaggio e ovviamente lunghe colonne di auto”.

