Maxi sequestro in negozio cinese di Bagheria di prodotti pericolosi

I Finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno sequestrato nel centro storico di Bagheria oltre 4.700 articoli non sicuri all’interno di un negozio cinese.

Droni e lampade privi del marchio CE

In particolare, le Fiamme Gialle hanno individuato un esercizio commerciale gestito da un cittadino di origini cinesi, all’interno del quale erano posti in vendita materiali elettrici e articoli di bigiotteria non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza prodotti e, quindi, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

La sanzione al titolare cinese

Pertanto i Finanzieri, al termine del controllo, hanno sequestrato tutta la merce per le violazioni in materia di Codice del Consumo e Sicurezza Prodotti. Al rappresentante legale dell’attività i militari hanno contestato una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 6mila a un massimo di 576mila euro.

