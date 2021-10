Nubifragio a Palermo, frana a Partanna Mondello semina il panico (VIDEO)

Momenti di panico a Partanna Mondello a Palermo dove è venuta giù una frana che ha fatto arrivare per le strade una grossa mole di fango, detriti e acque. La forte pioggia ha messo in ginocchio la borgata di Partanna Mondello. Le strade sono state trasformate in un fiume di fango.

Numerose le case minacciate dalla frana con gente on strada. Il fango è sceso in via Omero e via Tolomeo. Tantissime le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Al momento sono diverse le squadre impegnate per cercare di soccorrere i residenti rimasti intrappolati nelle auto o nelle abitazioni.I vigili del fuoco stanno intervenendo con le ruspe per liberare la strada invasa dal fango.

“Sono arrivato qui – dice il consigliere comunale Ottavio Zacco – I vigili del fuoco sono impegnati nella frana, ma qui dove ci sono le abitazioni invase dall’acqua e dal fango non c’è nessuno. Ho chiesto l’intervento della protezione civile che devono portare le pompe idrovore per liberare le abitazioni. La situazione è drammatica”.

Le immagini che circolano sui social mostrano la borgata marinara di Mondello ancora una volta invasa e le auto in balia dai laghi d’acqua.