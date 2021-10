Trovato cadavere di un uomo sulla spiaggia di Balestrate

Un cadavere è stato rinvenuto questa mattina sulla riva della spiaggia ovest di Balestrate. Alcuni passanti hanno scoperto il corpo senza vita di una persona, adagiato sul bagnasciuga. Si tratterebbe di un uomo.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e la Guardia Costiera. Come riporta balestrasi.it, il lungomare Felice D’Anna è stato chiuso al traffico. Sono state avviate le indagini da parte delle autorità per cercare d’identificare la persona trovate morta sull’arenile. Sul posto anche il medico legale che dovrà stabilire le cause della morte.

Nei giorni scorsi nel tratto di mare tra San Vito lo Capo e Balestrate era scomparso Andrea Taormina. Dopo la scomparsa denunciata dalla compagna, sono partite le ricerche. In mare erano stati trovati alcuni pezzi di una imbarcazione. Dello skipper 50enne di Capaci si erano perse le tracce la notte del 28 settembre scorso.