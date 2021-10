Assalto a Can Yaman, a Palermo delirio per il modello turco (VIDEO)

Can Yaman a Palermo è una vera e propria star. Continua la caccia per le strade al modello e attore turco, diventato famoso per aver recitato in alcune fiction e per il suo fidanzamento con Diletta Leotta. Can Yaman non fa in tempo a uscire dall’uscio dell’hotel che viene subito assaltato da decine di ragazze (e anche ragazzi), alcune anche in lacrime, che chiedono un selfie, una autografo o d poter scambiare due parole. Insomma, Can Yaman a Palermo viene seguito, cercato, braccato.

Sulle chat di Whatsapp le informazioni su dove si trova Can Yaman

Sui social decine di messaggi, post e foto che ritraggono il modello per le strade del Capoluogo, sempre circondato da scatti e urla. Un delirio senza precedenti. Can Yaman è a Palermo per girare le scene della fiction “Viola come il mare”. A fargli compagnia c’è anche l’attrice e modella Francesca Chillemi, anche lei impegnata nella pellicola. La troupe, arrivata nel capoluogo siciliano domenica pomeriggio, ha cominciato i lavori ieri mattina sulla spiaggia di Mondello, già colma da ammiratori in cerca della star turca. Insieme a lui, anche l’ex miss Italia che interpreta il ruolo della protagonista della serie Lux, che andrà in onda prossimamente su Canale 5.

Il modello turco braccato dalle ammiratrici palermitane

I fan sono in agguato e attendono ogni sera il rientro degli attori in albergo. Lo stesso Can Yaman ha rivelato il suo hotel di Palermo, una lussuosa struttura situata al centro di Palermo. Ma il delirio per Caman continua inarrestabile da quando l’attore turco è atterrato all’Aeroporto di Palermo dove s è consumato il primo bagno di folla. Al suo seguito anche alcuni giornalisti a caccia di un video, una foto, una dichiarazione con Yaman che non si sottrae mai ai fan. Il celebre modello cerca di avere un rapporto di gratitudine e anche di accontentare le richieste dei fans ove possibili.

