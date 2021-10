Can Yaman arriva a Palermo, folla e delirio all’aeroporto (VIDEO)

Can Yaman atterrato all’aeroporto di Palermo, il video

L’attore turco accolto da decine di fan in delirio

Folla tra selfie e autografi, l’attore starà a Palermo per un mese

Can Yaman è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi a Palermo. Ad accogliere il modello turco-albanese una folla di fans in delirio.

Yaman è atterrato all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino e ad attenderlo c’erano decine di ragazze, e anche qualche ragazzo. Tra la folla, l’attore ha scattato foto, ha firmato autografi e ha scambiato qualche battuta.

Un benvenuto senza precedenti per Can Yaman a Palermo che girerà una fiction per Mediaset a Monreale. Viola come il mare si chiama il film che da domani girerà con Francesca Chillemi, siciliana, ex miss Italia.

Can Yaman ha causato letteralmente il delirio all’aeroporto di Punta Raisi dove molti fans lo hanno accolto calorosamente fra selfie e abbracci. Ecco le immagini dagli arrivi dello scalo palermitano…. L’attore turco resterà un mese a Palermo.

Già amo Palermo. Abbiamo iniziato bene. Sarà divertente”, ha scritto su Instagram a corredo un video condiviso al suo arrivo all’aeroporto “Falcone e Borsellino”.