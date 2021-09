Disperso un uomo a bordo di una barca a vela tra San Vito lo Capo e Palermo

Momenti di apprensione per le sorti di un diportista di 50 anni disperso in mare tra San Vito Lo Capo e Palermo. Sono in corso le ricerche dell’imbarcazione che era partita dalla cittadina trapanese con a bordo l’uomo.

Partito da San Vito Lo Capo per raggiungere Palermo, infatti non è mai arrivato a destinazione. Sono già scattate le ricerche in mare da parte delle motovedette della guardia costiera e della marina militare. L’uomo è a bordo di una barca a vela, di colore blu, lunga circa 10 metri.

Non vedendolo arrivare all’orario previsto, la compagna ha lanciato l’allarme al numero d’emergenza 1530 che ha attivato diverse imbarcazioni e un mezzo aereo per rintracciare il disperso. Pur seguendo per ore la potenziale rotta tra il punto di partenza e quello di arrivo ed estendendo il raggio d’azione, la guardia costiera e la Marina non sono riuscite ancora a individuare né la barca a vela né l’uomo, unico componente dell’equipaggio.