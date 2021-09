Grave incidente stradale dopo matrimonio, sposini e 4 persone in ospedale

La favola del matrimonio si trasforma in un incubo per due novelli sposi vittime di un incidente stradale avvenuto subito dopo la festa di nozze. Così la gioia del matrimonio e l’emozione della luna di miele si sono trasformati in momenti da dimenticare per due sposini coinvolti in un incidente a Fontanasalsa, alle porte di Trapani. In tutto sono sei le persone rimaste ferite, tra cui un grave.

La tragedia dopo il matrimonio

I due, terminata la festa di matrimonio, stavano andando all’aeroporto di Birgi per prendere un aereo che li avrebbe portati in viaggio di nozze. La loro auto con a bordo altri due familiari si è scontrata con un’altra vettura. Un impatto violento.

In sei in ospedale

La sposina è stata trasportata al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate per poi essere trasferita a Palermo per via delle tante fratture riportate. In ospedale però ci sono andati tutti i sei coinvolti. Uno dei due ragazzi che occupavano l’altra auto è stato ricoverato in ospedale in codice rosso.

Un giovane morto a Bisacquino

Ma l’incidente più grave avvenuto in provincia di Palermo in queste ore è quello di Bisacquino. Un giovane di 30 anni ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata. Si tratta di Salvatore Frittola, 30 anni, originario di Corleone ma residente a Bisacquino. L’incidente è avvenuto alle 5 del mattino lungo la statale che porta a Bisacquino. Un dolore enorme per la comunità del piccolo centro del Palermitano.