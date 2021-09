Monreale, 19enni rubano in villetta ma i Carabinieri li sorprendono, arrestati

Due ragazzi sono stati arrestati a Monreale (Pa) dai Carabinieri dopo essere stati sorpresi a rubare all’interno di una villetta. Provvidenziale la segnalazione dei vicini di casa.

Erano entrati all’interno di una villetta di via Linea Ferrata, a Monreale, con l’intento di portare via quanta più roba possibile. Peccato che i due malviventi sono stati colti in flagranza grazie all’istantaneo intervento dei Carabinieri monrealesi.

Come riporta MonrealeLive.it, è bastato udire la rottura di un vetro ai vicini di casa per insospettirsi e invocare l’intervento dei militari che si sono precipitati nella villetta e hanno fermato i due, entrambi 19enni. Stavano portando via un televisore.

Una volta portat in in caserma e convalidato l’arresto, sono stati processati con il rito direttissimo, il giudice li ha rimessi in libertà.