La Ztl di Palermo fa “strage” di automobilisti, oltre 4.500 multe in 24 ore

Oltre 4.500 sanzioni ad altrettanti automobilisti che sono entrati nella zona a traffico limitato si Palermo nel giro di 24 ore. È il dato che emerge dopo l’attivazione dei 31 varchi dotati di telecamere negli accessi della ztl del centro storico di Palermo. Ogni multa vale circa 80 euro.

Soddisfatto l’assessore Catania

“Nel primo giorno di attivazione del nuovo sistema di controllo elettronico ai varchi della ZTL si è registrata una diminuzione del 25% dei transiti all’interno del Centro storico di Palermo, questa è la dimostrazione evidente che la misura funziona e contribuisce a limitare il traffico e a migliorare la qualità dell’aria”. Lo dice l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania. Secondo i dati forniti dalla polizia municipale, nella giornata d’ieri, i transiti totali all’interno della ZTL sono stati 18.801 contro i 24.801 certificati lunedì 6 settembre. E diminuiscono anche i trasgressori. Infatti Lunedì 6 settembre i transiti sanzionabili sono stati 8.298, ma i varchi erano in test e quindi i trasgressori non erano sanzionabili, mentre le sanzioni d’ieri, al netto dei pass giornalieri, sono state ieri 4.539.

In aumentato i pass giornalieri

Ieri sono stati consumati 1249 pass giornalieri, la media di settembre, fino a Venerdì 10, è 594 pass al giorno; la media del 2021 è di 713 pass al giorno. La polizia municipale ha accertato che alcuni veicoli, transitati irregolarmente in ZTL, avevano il pass scaduto. Tra oggi e domani la Sispi invierà una comunicazione (via mail o sms) ai trasgressori evidenziando la data di scadenza del pass. “È la dimostrazione ulteriore che la ZTL l’amministrazione comunale non utilizza la ZTL per fare cassa, come improvvidamente afferma qualche consigliere comunale – sottolinea Catania – ma limitare il traffico è un contributo importante alla tutela della salute delle palermitane e dei palermitani”.

Piccoli problemi tecnici in alcuni varchi attivi

Nel corso della giornata d’ieri, infine, alcuni varchi sono stati disattivati per ragioni tecniche, con la dovuta segnalazione sul display. Stamattina i varchi di Via Cadorna, Corso dei Mille angolo via Lincoln, via Carmelo Pardi e via Filangeri sono tornati regolarmente funzionanti ed attivi.