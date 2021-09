Le bellezze di Cefalù scelte per il film di Indiana Jones

Arriva a Cefalù Indiana Jones il film di respiro internazionale che girerà la Eagle Pictures. La Compagnia cinematografica ha scelto le bellezze della città normanna per le riprese di alcune scene del nuovo film che vede ancora protagonista Harrison Ford.

Ad interpretare il ruolo dell’archeologo infatti, sarà, ancora una volta, Ford che ha indossato i panni del personaggio, creato da George Lucas, per la prima volta nel 1981 con “I predatori dell’arca perduta”.

Nel cast ci sono anche Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson. Alla regia James Mangold che prende il posto di Steven Spielberg. L’uscita del film è prevista per il 29 luglio 2022.

Il centro storico di Cefalù nei primi di ottobre diventerà un set a cielo aperto. Il Lungomare, la Marina e piazza Duomo sono i luoghi scelti per girare alcune scene del quinto episodio della saga di “Indiana Jones”.

Intanto a Cefalù è scattata la corsa per partecipare al casting per figuranti riservato a soli residenti di età compresa tra i 18 e 70 anni. “Cefalù sarà trasformata in una cittadina degli anni Sessanta, da giorni la macchina organizzativa è al lavoro – ha detto il sindaco Rosario Lapunzina – gli emissari Eagle sono già venuti in città per i sopralluoghi. Dovremo smontare tabelle e insegne, le facciate delle abitazioni di piazza Duomo saranno trasformate e adattate al periodo storico: è il più grande e importante film girato sino a ora a Cefalù”.

Sono oltre 400 le persone al seguito della produzione. Un ritorno oltre che d’immagine anche economico per la cittadina normanna. La Eagle Pictures ha iniziato le riprese del quinto episodio di Indiana Jones lo scorso giugno e girerà in Sicilia altre scene tra Segesta, Siracusa, Noto e Scicli.riprese sono già state realizzate nel Regno Unito. Trama ancora top-secret.