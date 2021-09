Grave incidente in via Notarbartolo a Palermo, due fratelli in gravi condizioni

Grave incidente stradale a Palermo, in via Notarbartolo. Due fratelli di 16 e 19 anni sono stati ricoverati in gravi condizioni dopo l’incidente avvenuto la scorsa notte a Palermo all’incrocio, regolato con un semaforo, tra via Notarbartolo e via Giacomo Leopardi.

I mezzi sequestrati

I mezzi coinvolti nello scontro sono la moto su cui viaggiavano i due fratelli e l’auto guidata da un cinquantenne. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha portato i feriti all’ospedale Civico e a Villa Sofia, oltre alla Polizia municipale.

I due fratelli in prognosi riservata

I medici hanno eseguito i primi esami che hanno evidenziato per entrambi diversi traumi e alcune fratture. La prognosi resta per il momento riservata. Al vaglio le immagini di alcune telecamere piazzate nella zona che potrebbero chiarire la dinamica.

