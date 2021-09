Tragico schianto mortale, muore a 18 anni Gianvito Pio Di Leo, altri 3 feriti

Gianvito Pio Di Leo di 18 anni è morto e altri tre feriti, tra cui uno gravissimo. Sono le vittime di un tragico incidente mortale avvenuto stanotte in Sicilia, tra i paesi di Burgio e Lucca Sicula, in provincia di Agrigento.

Le strade siciliane continuano a macchiarsi di sangue. L’incidente stradale è avvenuto stanotte lungo la strada che collega indue comuni agrigentini. Un bilancio pesantissimo. Un morto e tre feriti.

Gianvito Pio Di Leo, 18 anni si trovava a bordo di un’auto con altri tre passeggeri. L’auto, per cause ancora in fase di ricostruzione, è finita in un burrone in maniera autonoma. Il 18enne sarebbe morto sul colpo. Gli altri occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Uno di loro versa in gravi condizioni e si trova in prognosi riservata in ospedale.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e i carabinieri della locale stazione coordinati dalla Compagnia di Sciacca. Ai militari il compito di ricostruire le fasi del grave incidente stradale che ha spezzato tragicamente la vita del giovane Gianvito Pio Di Leo.