Muore sulla spiaggia di Mondello, i bagnanti indifferenti dopo la tragedia

Muore mentre fa il bagno a Mondello. Così si è spento Mario Morelli, 81 anni questo pomeriggio nel mare della località balneare palermitana.

L’uomo, abituale frequentatore di Mondello, è stato notato con la testa sott’acqua. I bagnini intervenuti hanno subito avvertito che la situazione era grave e lo hanno portato in riva cercando di rianimarlo.

Per circa 30 minuti hanno praticato il massaggio cardiaco purtroppo senza esito favorevole. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il 118 ha solo potuto constatare la morte.

Dopo la tragedia sono arrivati anche i militari della Capitaneria di Porto e il medico legale.

Scene di una normale giornata di mare dopo qualche istante. Attorno al corpo dell’uomo molti bagnanti hanno continuato a tuffarsi, mangiare e divertirsi. Foto Blogsicilia