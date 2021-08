È morto Gino Strada, fondatore di Emergency

Gino Strada è morto oggi, venerdì 13 agosto, in Normandia. Il fondatore di Emergency aveva 73 anni.

Chi era Gino Strada

Con l’Ong nata 25 anni fa, il chirurgo ha costruito ospedali e posti di primo soccorso in 18 Paesi. La notizia è stata diramata verso l’ora di pranzo di oggi, 13 agosto, dal Corriere della Sera. Medico, attivista e filantropo fondò assieme alla moglie Teresa Sarti la ONG italiana Emergency.

Com’è morto Gino Strada

Gino Strada è morto a causa di complicanze relative a problemi cardiaci di cui soffriva da tempo.

Gino Strada se n’è andato

“Capitava. Ci capitava , in Afghanistan come in Iraq, come in tanti luoghi di guerra, di restare senza parole davanti all’orrore ed alla sofferenza. A volte insieme le cercavamo per denunciare il crimine che è la guerra. Dovevamo trovarle e le trovavamo. Io invece oggi non ne trovo per dire il dolore che la scomparsa di Gino mi provoca dentro. Non le trovo perché non possiamo più cercarle insieme. Addio caro Gino”. Così scrive Vauro.