Trovato morto Alfredo Pezzino Rao scomparso a Palermo

È stato ritrovato morto Alfredo Pezzino Rao, scomparso a Palermo dal 9 agosto. Il corpo è stato ritrovato in mare da un’imbarcazione.

Alfredo Pezzino Rao aveva 25 anni e da due giorni risultava scomparso. Una vicenda misteriosa visto che l’auto del giovane è stata ritrovata vicino la spiaggia di Barcarello, dove c’era anche il suo zaino.

Il corpo è stato trovato da un catamarano che si trovava in zona. I sommozzatori dei vigili del fuoco, dagli uomini della Capitaneria, un elicottero, avevano rastrellato invano lo specchio d’acqua antistante Barcarello. Il corpo, probabilmente trasportato dalla corrente, si trovava a qualche miglio dall’Isola delle Femmine.

Resta ora da chiarire come sia morto Alfredo Pezzino Rao. Il giovane usciva spesso in mare. L’ipotesi di un malore è al momento la più probabile. Sono in corso indagini.