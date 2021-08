Alfredo Pezzino Rao è scomparso a Palermo, appelli e ricerche in mare

Alfredo Pezzino Rao è scomparso dal 9 agosto scorso a Palermo. Del giovane si sono perse le tracce da quando è stato lanciato l’appello della sua scomparsa da parte dei familiari. Dal 9 agosto, infatti, Alfredo non è più tornato a casa e la paura è che gli possa essere accaduto qualcosa di grave.

Ritrovata l’auto a Barcarello, lo zaino in spiaggia

La sua automobile è stata ritrovata nella zona di Barcarello. Da qui partono le ricerche del giovane da parte dei Vigili del Fuoco. Le ricerche proseguono via terra e via mare, tramite i sommozzatori. Rinvenuto sulla spiaggetta della riserva, invece, il suo zainetto, con all’interno la custodia delle pinne. Tra le ipotesi, quella di un malore mentre si trovava in acqua.

L’appello sui social

“Lui è Alfredo Pezzino Rao, è scomparso e non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, sono già state avvertite le autorità, in quanto è scomparso da ormai 24h, stanotte non è neanche tornato a dormire a casa. Oggi è stata ritrovata la sua macchina zona Lungomare di Barcarello, perciò si presume possa essere ancora da quelle parti. È stata anche avvertita la guardia costiera che tutt’ora sta continuando a effettuare lunghe ricerche. Per favore se qualcuno di voi dovesse minimamente avvistare questa persona ovunque”.