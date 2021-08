Avvistati Salvo Ficarra, Luca Zingaretti e Giorgio Armani a Pantelleria, l’isola dei vip

Salvo Ficarra a bordo del suo yatch avvistato a Pantelleria ma non è il solo vip che frequenta ogni estate quella che è una delle più belle isole del Mediterraneo. Tante le celebrità che scelgono la figlia del vento per trascorrere in pieno relax le proprie ferie. Ad agosto sono numerosi gli avvistamenti di very important persons.

Pantelleria regala emozioni e privacy ai vip. Gli isolani sono abituati ad ospitare celebrità nazionali e internazionali che possono camminare per le vie in tutta tranquillità.

Salvo Ficarra sul suo yatch

Uno degli assidui frequentatori di Pantelleria da qualche anno è Salvo Ficarra del duo comico siciliano Ficarra e Picone. Salvo quasta volta però non è in compagnia dell’amico e collega Valentino. Si trova in bella compagnia. Oggi era a Cala Cinque Denti a bordo del suo yatch per poi ormeggiare al porto di Pantelleria. Abbiamo scambiato due chiacchiere con Ficarra, che ci ha detto di aver comprato quest’anno la sua imbarcazione con la quale si diverte a girare l’isola e ammirare le sue bellezze.

Luca Zingaretti con la moglie Luisa Ranieri

Un altro celebre attore siciliano ama e frequenta ormai da anni Pantelleria. Anche Luca Zingaretti è stato avvistato sull’isola in questi giorni. In compagnia della moglie, l’attrice Luisa Ranieri, le due bambine e il fedele cane barboncino Lucky, sono soliti passeggiare per i vicoli dei borghi di Pantelleria, da Scauri, a Kamma a Tracino. Zingaretti è uno di quei vip che ogni anno non riesce proprio a rinunciare ad una vacanza a Pantelleria.

Intanto Zingaretti nella prossima stagione televisiva interpreterà un nuovo personaggio. Dopo il commissario montalbano, la fiction che gli ha dato tanta popolarità, il pubblico lo vedrà per la prima volta alle prese con un ruolo completamente diverso in un nuovo progetto targato Sky. La serie si intitola Il re.

Giorgio Armani a Pantelleria

Lo stilista italiano più conosciuto al mondo è arrivato finalmente a Pantelleria con il superyacht “Maìn”. Dopo aver visitato Ortigia, la grande ed elegante imbarcazione verde si trova omaggiata al porto secondario di Pantelleria, e fa davvero bella mostra di sé.

Francesca Barra con il marito Claudio Santamaria

La giornalista Francesca Barra ha scelto di comprare un dammuso a Pantelleria con il marito, l’attore Claudio Santamaria.

Come raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, Barra e Santamaria si sono innamorati di Pantelleria in viaggio di nozze e non hanno mai smesso di sentire un legame stretto con quella terra, fino a fare la scelta di trascorrere lì una parte di vita. Nel loro ranch ristrutturato coltiveranno viti e ulivi.

Tantissimi vip ancora

Molto celebre anche la casa del fotografo Fabrizio Ferri, che ha ospitato vip del calibro di Naomi Campbell, Sting e Madonna. Andando ad altri nomi di vip a Pantelleria, possiamo citare il principe Amedeo di Savoia, duca d’Aosta, il giornalista Puccio Corona, l’ex ministro Vincenzo Visco. Completano l’elenco Isabella Ferrari e anche Valeria Golino. Rimanendo nell’ambito del cinema, anche l’attore francese Gerard Depardieu ha deciso di lanciarsi nella produzione del vino a Pantelleria.

Artisti nazionali e internazionali

Tra i vip che sono stati semplicemente “avvistati” qui, possiamo citare Ruppert Everett, Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker, Joseph Finnes, Paola Barale, Isabella Rossellini, Jean Paul Gaultier, Franco Nero, Paul Nicholls, Keira Knightley e Guy Ritchie.