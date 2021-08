Antonio Iacono muore in un tragico incidente mortale

Antonio Iacono è morto in un incidente stradale avvenuto quasta notte. Una tragedia che vede un’altra giovane vita spezzata lungo le strade. Aveva solo 29 anni.

Il ragazzo, Antonio Iacono, ha perso la vita ieri in un incidente stradale avvenuto lungo la Ragusa-Santa Croce Camerina. Stava andando verso Santa Croce sulla sua Fiat Panda che ha impattato contro una Fiat Punto guidata da un uomo di Ragusa.

Uno scontro violentissimo che ha fatto balzare fuori dalla vettura la vittima. L’auto ha finito la propria corsa ribaltandosi.

Il ragazzo purtroppo è morto quasi sul colpo. Ferito anche l’uomo a bordo della Punto. Non sarebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri dovranno adesso ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il corpo di Iacono, che faceva il barista di professione, è stato restituito alla famiglia.

Antonio Iacono, come detto, era un barista. Gestiva, insieme al fratello, il bar Rogoi in via Archimede, a Ragusa. Una persona solare e molto conosciuta