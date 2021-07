Pantelleria regina dell’estate, Noemi, Concato e Venditti tra gli ospiti musicali

Pantelleria, l’isola del vento, del mare turchese. Una perla nera incastonata nelle calde acque del Mediterraneo. Non può che essere anche quest’anno una delle mete turistiche più ambite da chi sa apprezzare davvero il gusto di viaggiare.

Una natura selvaggia e benigna nello stesso tempo a Pantelleria che offre scorci mozzafiato e penorami che incantano. Dall’alba al tramonto quest’isola che si affaccia all’Africa offre un turbine di emozioni. Mare, terra, fuoco e vento. Questi gli ingredienti che rendono Pantelleria unica nel suo genere.

Una lunga premessa, doverosa, nei confronti di Pantelleria. Isola dai mille volti che quest’anno offre ai tanti fortunati che hanno deciso di visitarla un cartellone di eventi ricco e per tanti gusti, condito dalla presenza di ospiti musicali di rilievo. Da Noemi ad Antonello Venditti, solo per citarne alcuni, prende il via #Pantelleriapertutti, un nodo per ricominciare con nuove speranze e nuova linfa dopo giorni difficili.

La presentazione del cartellone della stagione culturale 2021 oggi a Pantelleria. Diversi gli ospiti ad illustrare in dettaglio i 48 eventi che avranno luogo tra luglio e ottobre. Oggi il saluto istituzionale del Vicepresidente del Consiglio Comunale, Sabina Esposito e del Vicesindaco Maurizio Caldo ma anche l’ntroduzione alla Stagione da parte dell’Assessore Francesca Marrucci. Direttasicilia.it sarà media partner del progetto.

STAGIONE CULTURALE ESTIVA 2021 PANTELLERIA #pantelleriapertutti

luglio

5-11 PANTELLERIA PET FRIENDLY DAYS: ore 18.00-22.00 Mostra Fotografica CANI, GATTI E SCATTI in Mediateca

10 PANTELLERIA PET FRIENDLY DAYS: ore 19.00 presentazione del libro di Diego Santini, “Una faccia… una razza”, “Una tigre non è un albero” in Mediateca

16 PAGINE DI PANTELLERIA: ore 19.00 presentazione libro “Il vento ce lo disse” di Lucia Bisi in Mediateca

18 PANTELLERIA RELAX & WELLNESS Presentazione libro: “Pantelleria: the island to color, love and dream of: Mindfulness coloring book for adults: a lovely way to find relaxation and manage your stress“ di Giusy Andaloro partecipano:

Fleur Inanna con MOMENTI DI MEDITAZIONE

Carol Salter con SOUND EXPERIENCE a Punta Spadillo

PANTELLERIA BIMBI: YOGA INSIEME a cura di Annalù Cardillo

Dal 23 al 25 PANTELLERIA BIMBI: LA CARTA GIRA IN BICICLETTA – La diversità è sempre una ricchezza Laboratorio artistico per bambini dai 4 anni in su di Elena Manni in Mediateca

23 PAGINE DI PANTELLERIA: ore 19.00 presentazione del Libro ‘Sulle rotte di Sebastiano Tusa’ di Laura Crescimanno, in Mediateca

26 PAGINE DI PANTELLERIA: ore 19.00 presentazione del libro “La Strage di Cannachi” di Nuccia Farina e scoperta targa alle vittime dell’esplosione del 1943 presso il Giardino Pantesco Resilea a Sibà

30 PAGINE DI PANTELLERIA: ore 19.00 presentazione libro “Fiori d’ossidiana” di Giusy Andaloro in Mediateca

31 SETTIMANA DEL CINEMA Apertura degli eventi presso il Cinema San Gaetano a Scauri

agosto

1-6 SETTIMANA DEL CINEMA Proiezioni, laboratori, dibattiti presso il Cinema San Gaetano a Scauri

6 PAGINE DI PANTELLERIA: ore 19.00 Presentazione libro “Il figlio del vento” di Salvatore Gabriele in Mediateca

8 PANTELLERIA PET FRIENDLY DAYS: ore 18.30 SFILATA MISS&MR BAU in Piazza Cavour

TEATRO: ‘AGO, CAPITANO SILENZIOSO’ di Ariele Vincenti sulla vita del calciatore Agostino Di Bartolomei ore 22.00 in Piazza Cavour

13 PAGINE DI PANTELLERIA: ore 19.00 Presentazione libro “Sebastiano Tusa: l’uomo, l’archeologo, lo studioso” di Angelo Mazzotta in Mediateca

14 LUNA ROSSA IN CONCERTO: I successi dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore ore 22.00 in Piazza Cavour

15 NOEMI IN CONCERTO ore 22.00 in Piazza Cavour

19 PREMIO PANTELLERIA ore 19.00 a cura della Redazione di Pantelleria Internet in Mediateca

TRA IL CIELO E LA PIETRA: ore 22.00 TEMPESTA spettacolo di danza tratto dall’Eneide di Virgilio a Punta Spadillo

20 TRA IL CIELO E LA PIETRA: ore 22.00 IL VIAGGIO DEL MESCHINO spettacolo di canto e cunto a Punta Spadillo

21 PANTELLERIA PET FRIENDLY DAYS: ore 19.00 presentazione del libro di Diego Santini “Emozioni bestiali” in Mediateca

TRA IL CIELO E LA PIETRA: ore 22.00 MI CHIAMO MARIS E VENGO DAL MARE spettacolo di teatro e danza a Punta Spadillo

22 TRA IL CIELO E LA PIETRA: ore 22.00 DAPHNE spettacolo di danza dall’opera di Ovidio a Punta Spadillo

26 SERENA GIORDANO QUARTET – Samba e bossanova dalla tradizione brasiliana ai moderni ore 21.00 a Gadir

27 PANTELLERIA PET FRIENDLY DAYS: ore 19.00 ’PERCHE’ IL CANE SI’ E IL MAIALE NO? – Incontro pubblico per capire cos’è l’antispecismo’ a cura di Antonella Amato in Mediateca

29 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA PER PIANOFORTE E VIOLONCELLO ore 21.00 con Ludovica Franco e Christian Barraco alla Chiesa di Scauri

settembre

2, 9, 16, 23, 30 PANTELLERIA RELAX & WELLNESS CORSO DI NUTRIZIONE A KM 0 – Pantelleria a tavola in 5 appuntamenti gratuiti a cura di Antonella Amato in Mediateca

3 COSSYRA JAZZ GROOVE ore 21.00 a Sibà – Giardino Pantesco Resilea

4 RADIO RAPTUS IN CONCERTO Coverband di Ligabue ore 21.00 Piazza Cavour

5 SORELLE – MIA&LOREDANA spettacolo su vita e opere di Mia Martini e Loredana Bertè di Giuseppe Oddo con la regia di Mario Incudine ore 21.00 a Scauri centro

10 PAGINE DI PANTELLERIA: ore 19.00 presentazione del libro ‘La favola della Juventus’ di Italo Cucci. Conversazione con l’Autore e con Fabio Capello in Mediateca

11 FABIO CONCATO IN CONCERTO ore 21.00 Piazza Cavour

12 PAGINE DI PANTELLERIA: ore 19.00 presentazione del libro “La ragazza con il vento tra i capelli” di Irene Blundo in Mediateca

18 CANTAUTORI Viaggio nel mondo della canzone d’autore italiana con Paolo Talanca e Andrea Mirò ore 21.00 al campo sportivo di Tracino

19 STEFANO D’ORAZIO E LA SUA PANTELLERIA Evento in ricordo di Stefano D’Orazio con la presentazione del libro TSUNAMI con la moglie, Tiziana Giardone, testimonianze di chi lo ha conosciuto e di Roby Facchinetti a Piazza Cavour

21 PANTELLERIA PET FRIENDLY DAYS: ore 18.00 “Il senso del cane” Seminario con l’educatore cinofilo Alessandro Coppola (Parte 1) in Mediateca

Dal 21 al 25 PANTELLERIA PET FRIENDLY DAYS: incontri individuali per binomi padrone-cane con l’educatore cinofilo Alessandro Coppola, mattina e pomeriggio al Campo Sportivo di Via Napoli

25 PANTELLERIA PET FRIENDLY DAYS: ore 18.00 “Il senso del cane” Seminario con l’educatore cinofilo Alessandro Coppola (Parte 2) in Mediateca

ottobre

2-9 PANTELLERIA: IL SUONO DELLA TERRA

Partner: PARCO NAZIONALE DI PANTELLERIA, FAI, LEGAMBIENTE, ITALIA NOSTRA, PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA, MAREVIVO, UNESCO, SOPRINTENDENZA DEL MARE

2 TAVOLA ROTONDA ‘PANTELLERIA: AGRICOLTURA A KM 0 E RECUPERO DELLA TRADIZIONE COMMERCIALE SU VELA’ in Aula Consiliare

3 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ‘PANTELLERIA AL WAVE’ con esposizione dei progetti elaborati alla Mediateca

LUCA VALENZA IN CONCERTO ore 21.00 Scauri Porto

4 TAVOLA ROTONDA ‘PANTELLERIA E IL SUO PATRIMONIO: PAESAGGIO, ARCHEOLOGIA E MARE’ in Aula Consiliare

TINTURIA IN CONCERTO ore 21.00 Scauri Porto

5 CICCIUZZI IN CONCERTO ore 21.00 Scauri Porto

6 TAVOLA ROTONDA ‘PANTELLERIA E IL PATRIMONIO UNESCO DEI MURETTI A SECCO NELLA RETE DEL MEDITERRANEO’ in Aula Consiliare

100% MALARAZZA IN CONCERTO ore 21.00 Scauri Porto

7 TAVOLA ROTONDA ‘PANTELLERIA MODELLO DI SOSTENIBILITÁ E TRANSIZIONE ENERGETICA’ in Aula Consiliare

GRANDE SUD Eugenio Bennato, Peppe Servillo e Mario Incudine IN CONCERTO ore 21.00 Scauri Porto

8 ANTONELLO VENDITTI IN CONCERTO ore 21.00 Scauri Porto

9 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ‘GIARDINI PANTESCHI: VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI ATTRAVERSO L’ISOLA DI PANTELLERIA’ realizzato da Legambiente e Unipol in collaborazione con il Parco Nazionale di Pantelleria e l’Università di Palermo.

22-24 PANTELLERIA BIMBI: POMPIEROPOLI manifestazione destinata ai bambini dai 3 ai 12 anni sull’attività dei Vigili del Fuoco a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco a Piazza Cavour.