Cala Marinella, una delle Cale più belle alla Riserva dello Zingaro

A Cala Marinella nella Riserva dello Zingaro mare cristallino e bellezza siciliana. Si tratta di una delle spiagge più belle della Sicilia, un vero e proprio angolo di paradiso.

Cala Marinella è senza dubbio una delle calette più suggestive della celebre riserva. È possibile trovare mare cristallino e natura incontaminata.

È sempre bello dedicare tempo alla scoperta delle spiagge siciliane. Quando si parla, poi, della Riserva dello Zingaro, diventa un vero e proprio invito a nozze.

Alla riserva dello Zingaro natura incontaminata, che si tuffa nel mare più cristallino. Un contesto selvaggio, ideale per il relax e per l’esplorazione. Cala Marinella ne detiene tutta la bellezza. Per la sua posizione, appena decentrata, risulta più vicina all’ingresso nord di San Vito lo Capo. Seguendo il sentiero costiero da questa parte, è la terza caletta (la quarta dal sentiero da Scopello). V

Dopo aver camminato un po’ per raggiungerla ecco lo splendore. Ecco una piscina naturale, uno specchio d’acqua cristallino. Cala Marinella è un luogo ideale per gli amanti delle foto, che potranno sbizzarrirsi riprendendola da ogni angolatura. A renderla ancora più speciale, il fatto che non sia una meta raggiunta da tutti.

Solo i più temerari si avventurano, spinti dal desiderio della scoperta. E che scoperta! Il fondale si caratterizza per sabbia e candidi ciottoli, che contribuiscono a creare degli effetti di colore e di luce davvero particolari. Proseguiamo ancora e scopriamo meglio questa meravigliosa spiaggetta dello Zingaro.

Cala Marinella è una spiaggia piuttosto piccola. Si tratta di una delle più piccole della Riserva, ma anche di una delle più suggestive. Questo significa che, se volete visitarla nel modo migliore, dovete partire presto, arrivando nelle prime ore del mattino. Proprio in questo momento della giornata, infatti, il litorale è più calmo. Intorno all’ora di pranzo, invece, si alza un po’ di vento, che si placa nel pomeriggio. Il mare assume colori diversi a seconda dei venti, ma ha sempre un innegabile fascino.