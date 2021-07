Da Partinico a Monreale brucia la provincia di Palermo

Incendi in tutta la provincia di Palermo oggi, 4 luglio a causa del gran caldo e del forte vento di scirocco. Roghi da Partinico a Balestrate ma anche nelle zone di Monreale, Camporeale, Montelepre e a Bagheria.

Fiamme sulla A29 Palermo – Mazara

Un incendio ha causato non pochi disagi lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo tra Partinico e Balestrate. A causa del fumo si è creata una lunga fila di auto. Code lungo l’autostrada A 29 che da Palermo viaggia in direzione di Mazara del Vallo e Trapani (nella diramazione). L’incendio ai margini dell’autostrada ha creato fumo che ha invaso la corsia nei pressi dello svincolo di Balestrate con conseguente rallentamento e la creazione di code.

Incendi nella zona di Partinico

Incendi nel Palermitano, la più colpita la zona del partinicese. In azione tutte le squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando non senza difficoltà di fronteggiare i vari roghi. Gli incendi sono divampati nella zona di Madonna del Ponte, minacciando anche la chiesa, in contrada Passarello, a Montelepre, a Camporeale, Grisì e Valguarnera.

Un grosso incendio a Bagheria

Si è sviluppato, ma è già del tutto domato, un incendio in una traversa di via Dolce Impoverile e via del Fonditore nel territorio di Bagheria. E’ probabile che ignoti abbiano dato fuoco a dei rifiuti abbandonati nella zona: sterpaglie, copertoni, spazzatura.

Sul posto oltre alla polizia municipale ed ai vigili del fuoco l’assessore all’Igiene Urbana e Polizia Municipale Giuseppe Tripoli e il presidente del Consiglio comunale Michele Sciortino. Le fiamme, al momento, sono quasi del tutto domate, dalla zona era visibile una lunga colonna di fumo.