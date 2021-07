Auto vola dal viadotto sulla Palermo-Mazara, paura ad Alcamo

Incidente stradale questa notte lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo ad Alcamo. Una famiglia, marito e moglie di 80 e 75 anni e il figlio di 50 alla guida è volata dal viadotto. L’auto ha sfondato il guardrail poco dopo lo svincolo di Alcamo ovest e si è ribaltata. La tragedia in direzione Trapani.

Due anziani intrappolati tra le lamiere ad Alcamo Ovest

Il figlio 50enne è riuscito a uscire dalla carcassa dell’auto mentre i due genitori anziani non ce l’hanno fatta. Per loro è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. I tre sono stati poi soccorsi dalle ambulanze del 118 che li ha trasportato al vicino ospedale di Alcamo.

Feriti i tre passeggeri

Solo qualche lieve ferita per il 50enne. Diverse fratture, invece, hanno riportato i due anziani genitori che, per fortuna, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto la Polizia per i rilievi.

La scorsa notte un altro grave sinistro sulla Palermo-Mazara del Vallo, questa volta nei pressi dello svincolo di Capaci. Un uomo è stato travolto da un’auto in corsa mentre stava attraversando la carreggiata. Ora si trova in condizioni gravissime a Villa Sofia. L’uomo era con la famiglia. Avrebbe parcheggiato l’auto e per cause in corso di accertamento avrebbe attraversato la carreggiata autostradale. Intanto però sopraggiungeva un’auto che lo ha travolto. L’uomo alla guida dell’auto ha tentato di evitare l’impatto ed è finito contro la barriera laterale.