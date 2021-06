Si tuffa dal Charleston a Mondello e batte la testa, 17enne gravissimo

Un’altra tragedia del mare oggi a Mondello dove un ragazzo è rimasto gravemente ferito dopo un tuffo. Un 17enne si è tuffato dal Charleston e ha battuto la testa. Ora è grave in ospedale.

Scene drammatiche a Palermo. Il ragazzo stava trascorrendo la giornata al mare, finita in modo tragico. Il ragazzo ha fatto un tuffo non calcolando che l’acqua in quel tratto di mare è moltonbassa.

“In acqua raccontano – hanno raccontato alcuni testimoni – sembrava paralizzato. Per fortuna c’erano dei poliziotti che erano in servizio davanti al Charleston che lo hanno soccorso subito e affidato ai sanitari del 118”.

La polizia del Reparto Mobile lo ha affidato ai medici e agli infermieri che sono arrivati con un’ambulanza medicalizzata. I sanitari hanno trasportato il 17enne al Trauma Center Villa Sofia in codice rosso. Il giovane avrebbe rimediato una frattura alla colonna.

Oggi un’altra tragedia a Cala Mazzo di Sciacca, nei pressi di Castellamare del Golfo. Un uomo di 55 anni è morto a causa di un infarto. Inutili i soccorsi.