Il caldo aumenta, previste punte di 43 gradi e allerta rossa

Ancora allerta rossa nel Palermitano.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un’allerta rossa per rischio incendi per la giornata di domani.

Per la giornata di domani, la previsione è di temperature fino a 42°.

L’anticiclone in Sicilia continua a portare molto caldo, al di sopra delle medie stagionali. Domani le temperature potranno toccare punte di 42 gradi per effetto anche dei venti meridionali. La colonnina di mercurio tenterà a salire ancora.

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare riporta chiaramente come le temperature potranno superare i 43 gradi nel trapanese e nel palermitano. Anche la città di Palermo sarà coinvolta da questo incessante aumento termico. Il tempo resterà nuvoloso con qualche schiarita a partire dalla sera.