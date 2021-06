Moto vola da viadotto sulla A29, Renato Cirà e una 40enne le vittime

Renato Cirà, 62 anni, palermitano, e una donna di 40 anni sono le vittime del grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la A29 Palermo Mazara del Vallo.

I due viaggiavano a bordo di una Yamaha Fazer 600. Per cause ancora da accertare, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto. Sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente.

Dopo la caduta, Cirà e la donna sono volati dal viadotto. Per entrambi non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorritori del 118. In volo anche l’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto quando erano le 13.40 all’altezza dello svincolo per Castellammare del Golfo, in direzione Trapani.

Scene strazianti sul luogo dell’incidente. Renato Cirà era un insegnante all’istituto Nautico. La 40enne non è ancora stata identificata perché priva di documenti addosso. Sul luogo della tragedia il medico legale per l’ispezione cadaverica.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polstrada di Alcamo.